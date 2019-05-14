Авиакомпания Nordica с 18 мая возобновит рейс "Одесса - Таллин"

Стоимость билетов стартует от 167 евро.

Авиакомпания Nordica с 18 мая возобновит рейс "Одесса - Таллин"
Фото: Nordica

Эстонская авиакомпания Nordica с 18 мая 2019 года возобновит авиарейс "Одесса - Таллин". Об этом сообщается на сайте предприятия "Международный аэропорт Одесса".

"Эстонская авиакомпания Nordic Aviation совместно с LOT Polish Airlines возобновила полеты по направлению "Таллин - Одесса - Таллин", - сказано в сообщении.

Рейсы будут осуществляться по субботам. Время вылета из Одессы в 15:15, из Таллина – в 11:45.

Продолжительность полета составит 2 часа 20 минут. Стоимость билета в эконом-классе стартует от 167 евро.

Кроме этого, в период с 19 июня по 29 августа будут еще добавлены рейсы по средам и четвергам.

Рейс "Таллин - Одесса" осуществлялся в 2018 году. Nordica принадлежит эстонскому государству, и организовывает полеты в сотрудничестве с польской авиакомпанией LOT Polish Airlines.

Напомним, в Одесский аэропорт с 29 октября будет летать еще один рейс Ryanair в Гданськ. Полеты будут осуществляться 2 раза в неделю: по вторникам и субботам. Первый вылет из Одессы во вторник запланирован на 20:45, в субботу – на 17:00.


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