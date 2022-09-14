400 авіарейсів компанії Air France скасують через страйк диспетчерів

400 із 800 рейсів французької авіакомпанії Air France скасують 16 вересня у зв'язку зі страйком авіадиспетчерів у Франції, повідомляється на сайті компанії.

Таким чином, 16 вересня Air France здійснить 45% близько- та середньомагістральних рейсів і приблизно 90% далекомагістральних запланованих перельотів.

Французьке управління цивільної авіації раніше попросило авіакомпанії скоротити наполовину кількість рейсів в аеропортах Франції та попередило пасажирів про можливі збої в розкладі через страйк диспетчерів 16 вересня.

Європейська галузь цивільної авіації зіткнулася з численними проблемами через брак персоналу та страйків із вимогами підвищення оплати праці на тлі різкого відновлення пасажиропотоку після перших років коронавірусу.