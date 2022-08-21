На День Незалежності до Харкова курсуватимуть лише критично важливі потяги, приміські та регіональні рейси скасовано

У зв’язку з введенням комендантської години у Харківській області буде скасовано приміські та регіональні рейси з та до Харкова на День Незалежності. Про це повідомляє “Укрзалізниця”.

“Приміські та регіональні рейси з/до Харкова на День Незалежності буде скасовано, а поїзди далекого сполучення забезпечуватимуть критично необхідні перевезення у регіоні”, - ідеться в повідомленні.

У зв’язку з введенням комендантської години у Харківській області з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня з міркувань безпеки Укрзалізниця закликає пасажирів перенести поїздку з/до Харкова у зазначені дати.