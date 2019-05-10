"Дочка" Ryanair будет летать из Киева в Вену каждый день
Частота выполнения рейсов увеличится с 27 октября.
С 27 октября этого года авиакомпания Lauda (Laudamotion), с августа 2018 года контролируемая авиаперевозчиком Ryanair, увеличит частоту выполнения рейсов из Киева в Вену до ежедневной. Об этом свидетельствует система продаж билетов Ryanair, передает "Интерфакс-Ураина".
На данный момент лоукостер летает между Киевом и Веной пять раз в неделю: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и субботам.
Рейсы из Киева в Вену также выполняют авиакомпании МАУ, WizzAir и Austrian Airlines.
Как указано на сайте авиакомпании, флот Lauda состоит из 19 самолетов производства Airbus. Полеты осуществляются по 49 направлениям в 18 странах.
Напомним, авиакомпания Lauda с 6 ноября откроет рейс "Киев - Штутгарт (Германия)". Стоимость билетов стартует от 23 евро.
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Транспорт
10.05.2019 21:10