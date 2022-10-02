Ryanair розпродає дешеві квитки з Польщі: куди можна полетіти восени за 8 євро

Ірландський лоукостерRyanair розпродає дешеві квитки до Європи з міст Польщі. Купити квитки потрібно встигнути до 9 жовтня. Акція поширюється на рейси з 1 жовтня до 30 листопада.

Лоукостер Ryanair розпродає дешеві квитки з Польщі: куди можна полетіти восени за 8 євро

Усього за 8 євро можна полетіти з Польщі до міст Греції, Італії, Іспанії, Франції та інших європейських країн. Вильоти плануються із таких польських міст: Варшава; Катовіце; Познань; Краків; Вроцлав; Гданськ.

Дешеві квитки швидко закінчуються, а отже, ближче до завершення акції квитків по 8 євро може не бути. На сьогоднішній день по такій ціні можна полетіти з Катовіце в Дортмунд (Німеччина). З Катовіце до Бергамо можна подорожувати за 9,75 євро за один бік, до Венеції – від 10,5 євро.

З Варшави до Лондона доступні квитки від 12 євро. До Стокгольма з Вроцлава можна полетіти за 8 євро, до Брюсселя - за 11 євро в одну сторону.

Лоукостер Ryanair розпродає дешеві квитки з Польщі: куди можна полетіти восени за 8 євро

Акційні тарифиRyanair включають перевезення тільки ручної поклажі. За багаж потрібно платити окремо, а значить вартість квитка вже не буде 8 чи 10 євро.

Якщо ви плануєте подорож з інших країн, заздалегідь порахуйте, може вам дешевше буде прилетіти до Польщі, а звідти з пересадкою летіти далі.

Нагадаємо, авіакомпанія Wizz Air надала українцям безкоштовні квитки, якими можна буде скористатися до 8 грудня.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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Ryanair розпродає дешеві квитки з Польщі: куди можна полетіти восени за 8 євроRyanair розпродає дешеві квитки з Польщі: куди можна полетіти восени за 8 євро
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