Відбувся дебют нового електричного мінівену Zeekr 009

Китайська компанія Zeekr, створена в 2021 році Geely для випуску люксових автомобілів, офіційно представила свою новинку - мінівен Zeekr 009. Він оснащується електричною силовою установкою потужністю 536 к.с.

Відбувся дебют нового електричного мінівену Zeekr 009

У Zeekr досить великі розміри, в нього поміщаються шестеро людей. Його довжина складає 5209 мм, ширина – 2024 мм, висота – 1867 мм, а колісна база – 3205 мм. Компонування салону у стандартній версії 2+2+2, але покупцям також запропонують версію представницького класу на чотирьох осіб із компонуванням 2+2.

Зовні цей новий китайський мінівен виглядає, прямо кажучи, як коробка на колесах. Однак, у нього напрочуд низький коефіцієнт аеродинамічного опору - всього 0,27.

Відбувся дебют нового електричного мінівену Zeekr 009

Електрична силова установка складається з двох електромоторів загальною потужністю 536 к.с., та батареї на 140 кВтг. Запас ходу величезний – 822 км. Щоправда, це за результатами китайських випробувань. Можливо, в європейському тестовому випробуванні, у якого суворіші вимоги, запас ходу буде меншим.

Слід зазначити, що Zeekr 009 важить 2830 кг, але при цьому він до 100 км/год розганяється лише за за 4 секунди.

Відбувся дебют нового електричного мінівену Zeekr 009

Цей дивовижний китайський мінівен має, як кажуть, ще кілька "козирів у рукаві". Наприклад, у нього є пневматична підвіска для плавного ходу та 30 систем допомоги водієві. У салоні встановлено 15,6-дюймовий дисплей сенсорний.

Продажі Zeekr 009 почнуться у Китаї у 2023 році. Скільки він коштуватиме – ще не оголошувалося.

Відбувся дебют нового електричного мінівену Zeekr 009

Нагадаємо, раніше ми розповіли, як узимку експлуатувати електромобілі.


Максимов Віталій, Тудей





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