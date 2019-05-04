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Эволюция автомобилей McLaren: видео В ролике, опубликованном на YouTube-канале Internitus, демонстрируются модели Lamborghini с 1964 года: тогда появился первый автомобиль марки — M1A (он был оснащен 4,5-литровым V8 мощностью 310 лошадиных сил). Последним же в ролике показан автомобиль McLaren 720S GT3, который должен дебютировать в этом году.

Олег Писарев, Supreme2.Ru

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