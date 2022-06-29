"Нульове" розмитнення у дії? Фото та відео шикарного суперкара McLaren на українських номерах

У Польщі помітили рідкісний суперкар з українськими номерами - McLaren 570S Spider – ймовірно, цей автомобіль був ввезений в Україну за допомогою "нульового розмитнення", інформує Апостроф .

Про це повідомляє ТопЖир.

Зазначається, що електромобіль голубого кольору неодноразово помічали у Вроцлаві, хоча номери у нього Волинської області. При цьому, у базі даних їх поки що немає – очевидно, авто поставили на облік нещодавно і, ймовірно, розмитнили безкоштовно.

Також, варто зазначити, що в Україні електрокар поки що не фотографували, тоді як у Польші транспортний засіб взяв участь у місцевому пробігу суперкарів та неодноразово красувався на фото та відео у соцмережах місцевих жителів.

Нагадаємо, суперкар McLaren оснащений 3,8-літровим V8 твін-турбо потужністю 570 к.с. Він розганяється до 100 км/год за 3,2 сек і може розвинути 328 км/год.

Цікаво, що це не єдиний McLaren 570S Spider, який з’явився в Україні під час війни. Нещодавно ще один такий суперкар бачили на автовозі, причому він був на "євробляхах". Відео за участі унікального авто можна преглянути за посиланням.