Международный поезд "Мукачево-Кошице" начнет курсировать 9 июня
Дорога с Закарпатья в Словакию займет около 4 часов.
"Укрзализныця" анонсировала запуск поезда "Мукачево-Кошице" уже в начале лета. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Международный поезд отправится в первый рейс 9 июня. Точного расписания движения еще нет, оно согласовывается и будет сообщено дополнительно.
Стоимость проезда будет стоить около 7,5 евро (225 грн), ожидаемое время в дороге - около 4 часов. Поезд будет курсировать по маршруту "Кошице - Чиерна над Тисой - Чоп - Мукачево".
Напомним, 2 апреля "Укрзализныця" и Словацкие железные дороги запустили поезд "Мукачево - Кощице (Словакия)" в тестовом режиме.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
02.05.2019 16:11