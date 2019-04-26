Volkswagen и JAC построят в Китае завод по производству электромобилей
Совместное предприятие немецкого автопроизводителя Volkswagen AG и китайской автомобильной компании Anhui Jianghuai Automobile Co (JAC) планирует инвестировать 5,06 млрд юаней ($750,8 млн) в строительство нового завода по производству электромобилей в восточной части Хэфэя.
REUTERS/Aly Song
Об этом сообщается в онлайн-публикации, посвящённой Зоне экономического и технологического развития Хэфэя (Hefei Economic and Technological Development Area). Согласно опубликованному документу, Volkswagen и JAC получили разрешение природоохранных органов на строительство завода с годовым выпуском до 100 тыс. автомобилей на электрическом приводе.
Представитель совместного предприятия подтвердил планы по строительству завода, отметив, что первый электрический автомобиль предприятия под названием SOL E20X выйдет в этом году.
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