Volkswagen и JAC построят в Китае завод по производству электромобилей

Совместное предприятие немецкого автопроизводителя Volkswagen AG и китайской автомобильной компании Anhui Jianghuai Automobile Co (JAC) планирует инвестировать 5,06 млрд юаней ($750,8 млн) в строительство нового завода по производству электромобилей в восточной части Хэфэя.

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Об этом сообщается в онлайн-публикации, посвящённой Зоне экономического и технологического развития Хэфэя (Hefei Economic and Technological Development Area). Согласно опубликованному документу, Volkswagen и JAC получили разрешение природоохранных органов на строительство завода с годовым выпуском до 100 тыс. автомобилей на электрическом приводе.

Представитель совместного предприятия подтвердил планы по строительству завода, отметив, что первый электрический автомобиль предприятия под названием SOL E20X выйдет в этом году.



