Электрический Volkswagen замахнулся на рекорд Нюрбургринга.

Серия электромобилей Volkswagen ID – это не только семь гражданских концептов, но и электрический гоночный болид ID R. В прошлом году он установил сразу два рекорда заезда на Пайкс Пик, став самым быстрым в конкретной гонке и самым быстрым в истории (7 минут 57,148 секунды). Теперь немцы замахнулись на Нюрбургринг.

Гонка на холм, где линия финиша находится на высоте 4302 метра, и на Северной петле, пролегающей всего на 600 метров выше уровня моря, требуют разной подготовки машины. ID R обрел модернизированную систему управления энергопотреблением и доработанную аэродинамику. Спортпрототипу пересмотрели форму днища и переднего спойлера, а сзади поставили антикрыло с несколькими рабочими плоскостями.

«В США все решала прижимная сила. На Северной петле скорости намного выше, поэтому важнее обеспечить наиболее эффективный режим использования батареи за счет усовершенствования аэродинамики», — рассказал технический директор Volkswagen Motorsport Франсуа-Ксавье Демэзон.

Volkswagen ID R оснащен двумя электромоторами и двумя блоками аккумуляторов. Суммарная отдача установки составляет 680 л.с. На разгон до сотни машине требуется 2,25 секунды, а вот максимальная скорость по гоночным меркам невелика, всего 240 км/ч. «Фольксвагену» на Нюрбургринге предстоит побить рекорд электросуперкара Nio EP9 – 6 минут 45,9 секунды.