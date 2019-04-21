Гоночный электромобиль Volkswagen ID. R готовится к новым рекордам

Гоночный электромобиль Volkswagen ID. R готовится к новым рекордам

Гоночный автомобиль Volkswagen ID. R, оборудованный полностью электрической силовой установкой, готовится выполнить рекордный заезд на Северной петле Нюрбургринга (N?rburgring-Nordschleife).

В прошлом году электрокар Volkswagen ID. R, напомним, установил сразу несколько рекордов. Сначала автомобиль под управлением французского пилота Ромена Дюма (Romain Dumas) сумел преодолеть горную трассу Пайкс-Пик за минимальное время — 7 мин 57,148 с. Предыдущий рекорд, установленный в 2013 году, составлял 8 мин 13,878 с. Затем машина, пилотируемая всё тем же гонщиком, показала новое рекордное время для электромобилей на трассе фестиваля скорости в Гудвуде — 43,86 с.

И вот теперь сообщается, что Volkswagen ID. R покажет свой потенциал на Северной петле Нюрбургринга, общая длина круга которой составляет 20 832 метра.

«Хотя длина круга на Нюрбургринге приблизительно совпадает с протяжённостью трассы на Пайкс Пик — около 20 км, требования к аэродинамике здесь абсолютно иные. В США всё решала максимальная прижимная сила. Однако на Северной петле скорости намного выше, поэтому гораздо важнее обеспечить наиболее эффективный режим использования батареи за счёт усовершенствования аэродинамики», — говорят в Volkswagen.

Гоночный электромобиль Volkswagen ID. R готовится к новым рекордам

Поэтому специалистам пришлось внести изменения в конструкцию Volkswagen ID. R. В частности, электрокар получит заднее антикрыло с технологией DRS (Drag Reduction System), известной по гонкам «Формулы-1». Эта система позволяет уменьшить аэродинамическое сопротивление за счёт изменения угла атаки плоскости антикрыла. Технология позволит электрокару быстрее разгоняться до максимальных скоростей при меньшем потреблении энергии.

На Северной петле трассы Нюрбургринга Volkswagen ID. R попробует побить существующий рекорд для электромобилей, составляющий 6 минут и 45,90 секунды.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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