Автосалон в Шанхае 2019: Mercedes GLB.

Слухи о грядущем пополнении во вседорожной линейке «Мерседеса» ходили уже давно. На открывшемся сегодня Шанхайском моторшоу сброшена завеса тайны с кроссовера Mercedes GLB. Пока его называют концептом, но очевидно, что серийный вариант окажется практически неотличимым от него.

Автосалон в Шанхае 2019: Mercedes GLB.

Как следует из обозначения, модель займет нишу между вседорожниками GLA и GLC. В длину GLB уступает последнему 22 миллиметра, но при этом имеет три ряда сидений. Пассажирам в «багажнике» не слишком просторно в ногах, а вот над головой и в плечах пространства достаточно благодаря угловатому кузову. В основе вседорожника лежит растянутая платформа последнего А-класса.

Автосалон в Шанхае 2019: Mercedes GLB.

Изначально предполагалось, что Mercedes готовит уменьшенную копию «Гелендевагена», и покупателям предложат внедорожную легенду в компактных габаритах. Однако еще прошлогодние шпионские снимки и рендеры портала autoexpress.co.uk, основанные на фото машины в камуфляже, развенчали этот миф. В Штутгарте нарисовали GLB с оглядкой на флагманский Mercedes GLS и новейший GLE. Хотя нельзя не признать: на фоне одноклассников машина выглядит брутально.

Автосалон в Шанхае 2019: Mercedes GLB.

Точные спецификации серийного GLB пока неизвестны. Полагаем, трансмиссию 4Matic и внедорожный пакет отнесут к опциям за доплату. То есть фактически за суровой внешностью скрывается переднеприводный кроссовер. Правда, обещан внушительный клиренс и короткие свесы, так что на бездорожье новичок все же не спасует. При заблокированной муфте момент между осями распределяется поровну, тогда как по умолчанию вперед уходит 80% тяги.

Автосалон в Шанхае 2019: Mercedes GLB.

Базовую версию повезет 3-цилиндровый двигатель, более мощные модификации получат «четверки». Все они будут оснащены турбонаддувом и окажутся весьма скромными по объему - 1,5-2,0 литра. Не обойдется и без заряженного исполнения. Под капот топового варианта с AMG упрячут не меньше 350, а то и 400 «лошадей». Концепт Mercedes GLB оснащен мотором в 224 л.с., с ним в паре трудится 8-ступенчатый преселективный робот.

Автосалон в Шанхае 2019: Mercedes GLB.

Скорее всего, товарную версию Mercedes GLB можно будет увидеть осенью на моторшоу во Франкфурте, а поставки начнутся в следующем году. По предварительным данным, новинка окажется примерно на 3000 евро дороже аналогично оснащенного кроссовера GLA.

Автосалон в Шанхае 2019: Mercedes GLB.
Автосалон в Шанхае 2019: Mercedes GLB

Среди компактных кроссоверов новинка выделяется угловатым дизайном и трехрядным салоном.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании Mercedes-Benz.


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