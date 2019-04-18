На Мадейре автобус с туристами съехал с дороги и упал на крышу жилого дома

Погибли 28 человек, еще 22 травмированы.

В результате ДТП на португальском острове Мадейра в среду, 17 апреля, по официально неподтвержденным данным, погибли несколько десятков человек. По данным МИД ФРГ, среди жертв есть граждане Германии, передает Немецкая волна.

По данным местных спасательных служб, авария произошла в среду примерно в 18.30 по местному времени в местечке Канису, расположенном восточнее административного центра острова Фуншал.

Автобус, перевозивший около 50 туристов, потерял управление на повороте, съехал с дороги и упал на крышу жилого дома.

Фото: twitter.com

Как сообщил мэр Канису Фелипе Соуза португальскому телеканалу RTP3, погибли 28 человек - 11 мужчин и 17 женщин. По его данным, жертвы были немецкими туристами.

Как сообщило португальское агентство Lusa, не менее 22 человек получили травмы. Они были доставлены в окрестные больницы.