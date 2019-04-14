В селе под Харьковом автомобиль напоролся на отбойник, погиб один из пассажиров
Водитель потерял конечность, но выжил.
Около 15:58 в субботу, 13 апреля, в селе Русская Лозовая под Харьковом произошло ДТП, в результате которого погиб человек, а еще двое получили травмы.
Пресс-служба полиции сообщила, что 35-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 потерял управление во время обгона, в результате чего автомобиль напоролся на отбойник. Мужчина получил черепно-мозговую травму, перелом ребер и ампутацию конечности.
Один из его пассажиров - 33-летний местный житель - погиб на месте, а другой - 31-летний харьковчанин отделался черепно-мозговой травмой и ушибами.
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