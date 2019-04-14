В селе под Харьковом автомобиль напоролся на отбойник, погиб один из пассажиров

Водитель потерял конечность, но выжил.

Фото: hk.npu.gov.ua

Около 15:58 в субботу, 13 апреля, в селе Русская Лозовая под Харьковом произошло ДТП, в результате которого погиб человек, а еще двое получили травмы.

Пресс-служба полиции сообщила, что 35-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 потерял управление во время обгона, в результате чего автомобиль напоролся на отбойник. Мужчина получил черепно-мозговую травму, перелом ребер и ампутацию конечности.

Один из его пассажиров - 33-летний местный житель - погиб на месте, а другой - 31-летний харьковчанин отделался черепно-мозговой травмой и ушибами.

Фото: facebook.com/ua.kharkiv.nstu


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Вооруженный полицейский избил водителя квадроцикла в Киеве на ОсокоркахВооруженный полицейский избил водителя квадроцикла в Киеве на Осокорках
Украина и США возобновят поиски пропавшего в Черном море самолета-разведчикаУкраина и США возобновят поиски пропавшего в Черном море самолета-разведчика
В Запорожье патрульные со стрельбой и погоней догоняли пьяного водителяВ Запорожье патрульные со стрельбой и погоней догоняли пьяного водителя
За квартал в Украине зарегистрировали больше сотни Tesla, самым популярным остается Nissan Leaf
Киевский метрополитен решил вывести жетоны из обращения с 1 ноябряКиевский метрополитен решил вывести жетоны из обращения с 1 ноября
Блок рекламы


Похожие новости
Двое украинцев погибли в ДТП в ПольшеДвое украинцев погибли в ДТП в Польше
В ДТП погиб топ-менеджер Allseeds, волонтер Владимир СлабовскийВ ДТП погиб топ-менеджер Allseeds, волонтер Владимир Слабовский
Один из пострадавших в резонансном ДТП в Одессе нацгвардеец пришел в себяОдин из пострадавших в резонансном ДТП в Одессе нацгвардеец пришел в себя
В Киеве микроавтобус с 4 детьми напоролся на отбойник по дороге в БориспольВ Киеве микроавтобус с 4 детьми напоролся на отбойник по дороге в Борисполь
При пожаре автобуса в столице Перу погибли не менее 20 человекПри пожаре автобуса в столице Перу погибли не менее 20 человек
Совладелица одной из крупнейших в РФ авиакомпании погибла в авиакатастрофе в ГерманииСовладелица одной из крупнейших в РФ авиакомпании погибла в авиакатастрофе в Германии
В Одессе авто на еврономерах сбило троих нацгвардейцев - один погиб, двое госпитализированыВ Одессе авто на еврономерах сбило троих нацгвардейцев - один погиб, двое госпитализированы
Во Львове автомобиль сбил двух 15-летних школьников на пешеходном переходеВо Львове автомобиль сбил двух 15-летних школьников на пешеходном переходе
В Одессе BMW врезался в припаркованное авто и электроопору, а затем загорелся, два человека погиблиВ Одессе BMW врезался в припаркованное авто и электроопору, а затем загорелся, два человека погибли
У берегов Норвегии потерпело крушение судно с 1300 пассажиров на бортуУ берегов Норвегии потерпело крушение судно с 1300 пассажиров на борту
Последние новости
Подгружаем последние новости