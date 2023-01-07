Названо бестселери серед нових автомобілів в Україні

У 2022 році в Україні продали майже 38 тисяч нових автомобілів. Бестселером минулого року став японський кросовер Toyota RAV-4, повідомила асоціація Укравтопром.

Зокрема, торік українці купили 2525 нових кросоверів Toyota RAV-4. Це менше, ніж у довоєнний 2021 рік, але ненабагато.

На другому місці з продажу на ринку нових автомобілів в Україні у 2022 році знаходиться бюджетний кросовер Renault Duster (2431), а на третьому місці – Toyota Land Cruiser Prado (1239). Замкнули п'ятірку бестселерів Skoda Kodiaq (1151) та Hyundai Tucson (837).

До речі, до десятки бестселерів в Україні у 2022 році серед нових автомобілів увійшла ще одна модель компанії Skoda – компактний кросовер Karoq (629). Також до десятки увійшли Mitsubishi Outlander (792), Chery Tiggo 4 (712), BMW X5 (655) та Kia Sportage (623).

Як бачимо, на ринку нових автомобілів в Україні, як і раніше, домінують кросовери. Щоправда, серед десятки бестселерів є один позашляховик - Toyota Land Cruiser Prado. А ось на вторинному українському автомобільному ринку ситуація інша. Там домінують седани, хетчбеки та універсали. Але кросовери вже теж їх наздоганяють із продажу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні збільшився поріг пенсійного збору при першій реєстрації машини.