В Днепре КрАЗ без тормозов протаранил 11 автомобилей, в том числе два автобуса с пассажирами

Пострадала пожилая женщина.

?В Днепре КрАЗ без тормозов протаранил 11 автомобилей, в том числе два автобуса с пассажирами
Фото: стоп-кадр видео

В Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого повреждены 11 автомобилей и пострадала пожилая женщина.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Авария произошла около 9:00 среды. Двигаясь вниз по проспекту Поля, грузовой автомобиль КрАЗ внезапно начал таранить машины, которые двигались перед ним. В полиции позже сообщили, что у автомобиля отказали тормоза.

На месте ДТП работает полиция и находятся медики. Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям смывают с асфальта бензин и масло.

По данным ГосЧС области, в результате аварии пострадала 70-летняя женщина, которую с сотрясением мозга госпитализировали.

В областном главке ГосЧС уточнили, что водитель грузового автомобиля КрАЗ (с прицепом) не справился с управлением и совершил наезд на 11 автомобилей, в том числе один автобус (корпоративный автобус сети супермаркетов АТБ, был с пассажирами) и один микроавтобус (осуществлял перевозку "Покров-Никополь-Днепр", также был с пассажирами).

Напомним, ранее под Киевом грузовик-ассенизатор после тройного ДТП влетел в гараж, в результате пострадали две женщины.


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