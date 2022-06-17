2022-06-17
Маршрутка сбила 5-летнюю девочку в Днепре: "Шла по переходу вместе с мамой"
16 июня на Слобожанском проспекте, 90, случилась авария.
Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.
Здесь водитель маршрутки №31 сбил девочку 2017-го года рождения, которая шла по переходу вместе с мамой.
Инцидент произошел, когда машина поворачивала вправо на улицу Байкальскую. На место приехали патрульные и медики. Ребенка доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и травмой хребта.
Все детали выясняет следователь по ДТП.
Алексей Ионов, politeka.net