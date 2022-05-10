В Ровно маршрутка попала в масштабное ДТП: фото и данные о пострадавших

В Ровно произошла масштабная авария с участием четырех транспортных средств.

Об этом сообщает Национальная полиция, информирует Апостроф .

Инцидент произошел во вторник, 10 мая, около 06:20 на перекрестке улиц Кн. Владимира-Р.Шухевича-Литовская в областном центре. Сообщается, что произошло столкновение грузовика, маршрутки и двух легковушек.

Четверо человек пострадали, их доставили в больницу "Скорой". Причиной аварии стало, вероятно, опьянение водителя грузового автомобиля – прибор "Драгер" показал 1,04 промилле в крови.

На месте происшествия работает следователь и патрульные полицейские. Движение на этом участке затруднено, его регулируют инспекторы.