Подросток на внедорожнике влетел в пешеходов: фото и подробности ДТП в Днепре

Подросток на внедорожнике влетел в пешеходов: фото и подробности ДТП в Днепре

В Днепре на ж/м Северный произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

В результате которого пострадал пешеход, передает «Наше місто».

Как сообщают очевидцы, за рулем внедорожника марки «Ford» находился несовершеннолетний парень без документов. Во время движения выехал на встречную полосу, не справился с управлением и вылетел на обочину, где сбил пешехода.

У мужчины перелом ноги, разбита голова. На место прибыли скорая и полиция.


Алексей Ионов, politeka.net

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