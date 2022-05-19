Уже с субботы: в киевских маршрутках начали взвинчивать цены, сколько придется выложить

маршрутка

Столичные маршрутчики начали существенно поднимать стоимость проезда.

Так, по некоторым данным, в маршрутке №171 уже начиная с субботы, 21 мая, стоимость проезда будет составлять 15 гривен.

Об этом сообщили в телеграм-канале «Реальный Киев» со ссылкой на сообщение пассажиров маршрутки.

«Уважаемые пассажиры, в связи с существенным ростом стоимости топлива, его дефицитом и с целью обеспечения въезда автобусов на линию с 21.05 2022 г. стоимость проезда на маршруте будет составлять 15 гривен», - говорится в объявлении, снимок которого прилагается.

Добавим, ранее глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко действительно предупреждал, что в случае повышения цен на горючее до 60-70 гривен за литр ближе столичные маршрутчики поднимут стоимость проезда до 15 гривен.

«Ситуация [с горючим] влияет, поэтому, я думаю, ближе к июню, если будет такая ситуация по поводу цен на горючее, когда ценники уже будут 60, 70 грн, то я думаю будут вынуждены перевозчики все же поднять стоимость проезда до 15 гривен", - говорил Моисеенко.

В свою очередь городские власти заверили киевлян, что цены на проезд в общественном транспорте останутся прежними, несмотря на дефицит и удорожание топлива.

бензин, заправка

Тем временем стало известно, что Польша передаст Украине 25000 тонн бензина из своих запасов. По словам министра экономики Юлии Свириденко, топливо начнет поступать в Украину уже на следующей неделе.

Ранее Минэкономики обещало, что в мае Украина получит 350 000 тонн горючего по новым логистическим маршрутам. В том числе, из Венгрии.

В свою очередь эксперты заговорили о запрете продавать бензин в розницу.


Катерина Петренко, politeka.net

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