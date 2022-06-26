В Україні з липня подорожчає проїзд у маршрутках

Вартість проїзду у громадському транспорті в містах України у червні зросла на 5-10 грн. У липні проїзд продовжуватиме дорожчати. Зокрема, з 2 липня зросте вартість проїзду у міських маршрутках Одеси.

В Україні з липня подорожчає проїзд у маршрутках: у яких містах доведеться платити більше

Дане рішення міська рада ухвалила у зв'язку з суттєвим підвищенням цін на пально-мастильні матеріали, через що одеські перевізники працюють собі у збиток. З 2 липня вартість проїзду у маршрутках Одеси зросте з 10 до 15 гривень за поїздку. При цьому вартість проїзду у міському електротранспорті (трамваї, тролейбусі) для одеситів не зміниться і залишиться на рівні 8 грн за поїздку. З проїзним можна їздити за 7 грн.

Про подорожчання проїзду говорять і у Рівному. Там перевізники вимагають підвищити вартість проїзду в маршрутках до 14 грн, а в тролейбусах - до 10 грн. Причина та сама, що й у всіх - подорожчання дизельного палива, запчастин та паливно-мастильних матеріалів.

В Україні з липня подорожчає проїзд у маршрутках: у яких містах доведеться платити більше
У Луцьку також попередили місцевих мешканців про майбутнє подорожчання. Передбачається, що проїзд містом подорожчає до 12-15 гривень. При цьому заміські маршрутки вже підняли вартість проїзду. Так, дістатися з Кульчина до Луцька коштує замість 14 грн – 25 грн.

Як відомо, з 16 червня зросла вартість проїзду у маршрутках приватних перевізників Івано-Франківська.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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