2022-06-02
Водитель сбил 2-летнюю девочку во дворе ЖК: фото с места происшествия в Одессе
В Одессе на территории ЖК автомобиль наехал на 2-летнюю девочку.
Вечером 1 июня в Киевском районе на территории жилого комплекса автомобиль наехал на двухлетнюю девочку. Как сообщили родители, они шли к детской площадке — ребенок начал сам бежать, и в это время выезжала машина. Девочку доставили в больницу.
Еще одна авария произошла на улице Краснова. Водитель «Опеля», поворачивая через двойную сплошную линию, столкнулся с мотоциклом, который двигался по встречному направлению. Мотоциклиста госпитализировали.
Алексей Ионов, politeka.net