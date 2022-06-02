Водитель сбил 2-летнюю девочку во дворе ЖК: фото с места происшествия в Одессе

скорая помощь, больные

В Одессе на территории ЖК автомобиль наехал на 2-летнюю девочку.

Об этом сообщили в патрульной полиции Одесской области.

Вечером 1 июня в Киевском районе на территории жилого комплекса автомобиль наехал на двухлетнюю девочку. Как сообщили родители, они шли к детской площадке — ребенок начал сам бежать, и в это время выезжала машина. Девочку доставили в больницу.

Еще одна авария произошла на улице Краснова. Водитель «Опеля», поворачивая через двойную сплошную линию, столкнулся с мотоциклом, который двигался по встречному направлению. Мотоциклиста госпитализировали.


Алексей Ионов, politeka.net

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