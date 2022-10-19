У всіх автобусах столиці вже можна розрахуватися банківською карткою: як скористатись послугою

В Києві на всіх автобусних маршрутах тепер можна розрахуватися банківською карткою або гаджетом з підтримкою NFC . Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Як повідомляють представники київської міської влади, для оплати проїзду достатньо прикласти банківську картку або гаджет із функцією безконтактної оплати до валідатора, який має фірмову наліпку.

«Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою – 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга», - наголошують у КМДА.