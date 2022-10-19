У всіх автобусах столиці вже можна розрахуватися банківською карткою: як скористатись послугою

Незабаром послугу запустять у всьому наземному транспорті, інформує ZN.ua.

У всіх автобусах столиці вже можна розрахуватися банківською карткою: як скористатись послугою
© КМДА, Олексій Самсонов

В Києві на всіх автобусних маршрутах тепер можна розрахуватися банківською карткою або гаджетом з підтримкою NFC. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Як повідомляють представники київської міської влади, для оплати проїзду достатньо прикласти банківську картку або гаджет із функцією безконтактної оплати до валідатора, який має фірмову наліпку.

«Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою – 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга», - наголошують у КМДА.


Артем Руденко, ZN.ua





Интересные новости
У Німеччині затвердили новий проїзний для метро, автобусів та поїздів: скільки коштує білет на місяцьУ Німеччині затвердили новий проїзний для метро, автобусів та поїздів: скільки коштує білет на місяць
Будущее уже наступило: электрический летающий автомобиль XPeng X2 поднялся в небо
Genesis G90 отримає систему автономного водіння 3-го рівняGenesis G90 отримає систему автономного водіння 3-го рівня
Абонементи на безлімітні поїздки за пасажирів Укрхзалізниці: скільки коштують, і як їх придбатиАбонементи на безлімітні поїздки за пасажирів Укрхзалізниці: скільки коштують, і як їх придбати
Евакуація до Канади: українцям пропонують безкоштовні авіаквиткиЕвакуація до Канади: українцям пропонують безкоштовні авіаквитки
Блок рекламы


Похожие новости
В наземному громадському транспорті столиці тепер можна розрахуватися банківською карткоюВ наземному громадському транспорті столиці тепер можна розрахуватися банківською карткою
"Євробляхи" ще не вимерли: яке авто можна купити в Україні до 4 тисяч доларів"Євробляхи" ще не вимерли: яке авто можна купити в Україні до 4 тисяч доларів
Краще погано їхати, ніж гарно йти: яке авто можна купити в Україні до 30 000 гривеньКраще погано їхати, ніж гарно йти: яке авто можна купити в Україні до 30 000 гривень
Ryanair розпродає дешеві квитки з Польщі: куди можна полетіти восени за 8 євроRyanair розпродає дешеві квитки з Польщі: куди можна полетіти восени за 8 євро
З грудня можна буде реєструвати автомобілі онлайнЗ грудня можна буде реєструвати автомобілі онлайн
В Іспанії ввели безкоштовний проїзд для всіх громадян, але є одна умоваВ Іспанії ввели безкоштовний проїзд для всіх громадян, але є одна умова
У Європі вже можна замовити новий Ford RangerУ Європі вже можна замовити новий Ford Ranger
Проїзд у всіх видах громадського транспорту в Києві дозволять сплачувати банківською карткоюПроїзд у всіх видах громадського транспорту в Києві дозволять сплачувати банківською карткою
Громадський транспорт столиці повертається до звичного графікаГромадський транспорт столиці повертається до звичного графіка
Розписаний українськими митцями: як виглядає унікальний "Потяг до перемоги" і куди на ньому можна доїхатиРозписаний українськими митцями: як виглядає унікальний "Потяг до перемоги" і куди на ньому можна доїхати
Последние новости
Подгружаем последние новости