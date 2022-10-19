2022-10-19
У всіх автобусах столиці вже можна розрахуватися банківською карткою: як скористатись послугою
Незабаром послугу запустять у всьому наземному транспорті, інформує
© КМДА, Олексій Самсонов
В Києві на всіх автобусних маршрутах тепер можна розрахуватися банківською карткою або гаджетом з підтримкою NFC. Про це повідомляє прес-служба КМДА.
Як
«Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою – 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга», - наголошують у КМДА.
Артем Руденко, ZN.ua