На 7 улицах в Киеве уже установлены знаки, разрешающие ездить 80 км/ч

Разгоняться до 80 км/ч можно будет до 1 ноября.

На 7 улицах в Киеве уже установлены знаки, разрешающие ездить 80 км/ч
Фото: pronews.com.ua

На 7 улицах Киева завершена установка дорожных знаков "Ограничение максимальной скорости 80 км/ ч". Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, сообщает пресс-служба столичной администрации.

"Двигаться в Киеве со скоростью, превышающей общеустановленный лимит 50 км/ч, можно только при наличии соответствующих дорожных знаков. И пока такие знаки сотрудники КП "Центр организации дорожного движения" установили на 7 улицах столицы. Теперь здесь можно разгоняться до 80 км/ч. Такой скоростной режим продлится до 1 ноября. А зимой снова будет введено ограничение скорости до 50 км/ч", - рассказал Поворозник.

Новые дорожные знаки установлены на следующих улицах:

  • просп. Генерала Ватутина (от Южного моста до ул. О. Бальзака)
  • ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков)
  • Надднепрянское шоссе;
  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе)
  • Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного)
  • ул. Саперно-Слободская (от ул. Николая Гринченко до Южного моста)
  • просп. Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

Скорость на этих улицах фиксируется с помощью радаров.

Напомним, в октябре 2018 Киевский городской совет принял решение об увеличении скорости до 80 км/ч на отдельных улицах и дорогах города Киева в период с апреля по октябрь. Сейчас решение реализовано на 7 улицах, еще на 10 улицах продолжаются работы по подготовке к внедрению такого скоростного режима.


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