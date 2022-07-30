Платні номерні знаки тепер можна встановити на всі ТЗ

В Україні тепер можна встановлювати платні номерні знаки на всі транспортні засоби, а не лише на легкові автомобілі, як було досі. Про це повідомила прес-служба Головного сервісного центру МВС.

У повідомленні йдеться про те, що 24 липня набула чинності відповідна Постанова Кабінету міністрів України від 10 травня 2022 року.

Таким чином, тепер "гарні" з'єднання парних чисел, як, наприклад, "2255", тепер можуть отримати власники вантажівок, автобусів, мопедів, мотоциклів та ін.

Але потрібно врахувати, що отримання нових платних номерних знаків передбачає перереєстрацію транспортного засобу. Це коштує приблизно 512 гривні. Перереєстрацію можна зробити у будь-якому сервісному центрі МВС. Для цього потрібно зареєструватися для отримання цієї послуги та надати пакет документів.

Зокрема, потрібні будуть такі документи: паспорт (або інше посвідчення особи), копія ІВН, документ, що підтверджує придбання, ввезення транспортного засобу, документ, в якому зазначено вартість ТЗ, документ відповідності конструкції ТЗ встановленим нормам безпеки дорожнього руху та ін.

Раніше стало відомо, що сервісні центри МВС зупинили відлік терміну платного зберігання автомобільних номерних знаків на час дії воєнного стану. Їхнє знищення поки не проводиться.