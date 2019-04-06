Представлен самый длинный электрический автобус

K12A был представлен во вторник в штаб-квартире BYD Auto в Шэньчжэне, Китай. Данная модель была разработана для скоростных систем автобусного транспорта (Bus Rapid Transport (BRT)).

Представлен самый длинный электрический автобус

BYD Auto

K12A составляет в длину 27 метров и является самым длинным полностью электрическим автобусом в мире; он способен перевозить до 250 пассажиров. Как сообщается, машина может переключаться между задним и полным приводом, имеет максимальную скорость 70 километров в час и запас хода примерно 300 километров.

Представлен самый длинный электрический автобус

BYD Auto

Компания BYD Auto занимается производством электрических автобусов уже относительно долго. Как сообщает компания, она уже поставила глобальным партнерам в целом более 50 000 своих электробусов.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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