Skoda представила новое решение из серии Simply Clever.
Компания Skoda придумала очередную фишку в рамках фирменной концепции Simply Clever («просто гениально»). Теперь у владельца всегда под рукой будет воронка, облегчающая наполнение бачка стеклоомывателя.
Воронку невозможно потерять, поскольку в нее превращается сама крышка заливной горловины. Инженеры придумали простую и одновременно полезную трансформацию привычной всем детали. Первым изобретение примерит хэтчбек Scala, за ним последует кроссовер Kamiq и уже потом – все остальные «Шкоды». Учитывая, что диаметр заливной горловины бачка не изменился, заказать бифункциональную крышку смогут и владельцы ранее выпущенных машин.
Концепцию Simply Clever представили в 2003 году на концепт-каре Roomster. Она подразумевает простые, но очень полезные в повседневной эксплуатации решения. Первыми стали сдвижные сиденья второго ряда. Самые известные элементы Simply Clever – скребок для льда в лючке бензобака и зонтики в специальных нишах в дверях.
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