В Стокгольме на ходу взорвался городской автобус

Водителя в тяжелом состоянии госпитализировали, пассажиров внутри не было.

В центральной части Стокгольма утром 10 марта на въезде до транспортного тоннеля взорвался городской автобус. Об этом пишет Европравда со ссылкой на газету Aftonbladet.

В Стокгольме взорвался автобус
Фото: aftonbladet.se
В Стокгольме взорвался автобус

“На момент аварии пассажиров в автобусе не было. Водителя транспортного средства в тяжелом состоянии доставили в больницу”, - говорится в сообщении.

По предварительным данным, автобус на въезде в тоннель зацепился баллоном с газом на своей крыше за знак ограничения высоты транспортных средств в тоннеле. В результате баллон взорвался и загорелся.

Пожарные тушили огонь почти час. Черный дым от пожара было видно из разных частей Стокгольма.

An explosion ? then this scene outside #Stockholm #explosion pic.twitter.com/i70YijixuU

— Jayson (@JaysonReyes08) 10 березня 2019 р.

Напомним, в декабре у пирамид Гизы в Египте подорвали автобус с туристами. Двое людей погибли.


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