В Стокгольме на ходу взорвался городской автобус
Водителя в тяжелом состоянии госпитализировали, пассажиров внутри не было.
В центральной части Стокгольма утром 10 марта на въезде до транспортного тоннеля взорвался городской автобус. Об этом пишет Европравда со ссылкой на газету Aftonbladet.
“На момент аварии пассажиров в автобусе не было. Водителя транспортного средства в тяжелом состоянии доставили в больницу”, - говорится в сообщении.
По предварительным данным, автобус на въезде в тоннель зацепился баллоном с газом на своей крыше за знак ограничения высоты транспортных средств в тоннеле. В результате баллон взорвался и загорелся.
Пожарные тушили огонь почти час. Черный дым от пожара было видно из разных частей Стокгольма.
An explosion ? then this scene outside— Jayson (@JaysonReyes08)
#Stockholm #explosion pic.twitter.com/i70YijixuU 10 березня 2019 р.
Напомним, в декабре у пирамид Гизы в Египте подорвали автобус с туристами. Двое людей погибли.
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Транспорт
10.03.2019 10:37