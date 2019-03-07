В порт Одессы зашли турецкий фрегат и десантно-штурмовой катер

Экипаж малого бронированного артиллерийского катера ВМС Украины "Вышгород" провел с ними маневры.

В среду, 6 марта, в порт Одессы вошли турецкие фрегат "Барбарос" и десантно-штурмовой катер "Марти".

Об этом сообщает "Думская".

Визит турецких кораблей продлится до 8 марта. Он стал частью ежегодных морских учений флота Турции "Голубая Родина", в рамках которых 67 кораблей ВМС Турции почти одновременно посетят сорок иностранных портов в Мраморном, Эгейском и Черном морях.

В четверг, 7 февраля, экипаж малого бронированного артиллерийского катера ВМС Украины "Вышгород" провел совместные учения типа PASSEX с двумя турецкими кораблями. Отмечается, что корабли выполняли задачи по тактическому маневрированию в ордерах, противовоздушной обороне и связи в соответствии со стандартами НАТО.

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

После маневров "Вышгород" вернулся к месту постоянного базирования, а турецкие корабли пришвартовались к причалу морвокзала.

Напомним, 27 февраля американский ракетный эсминец "Дональд Кук" (USS Donald Cook (DDG 75) покинул порт Одессы и 1 марта вышел из акватории Черного моря.