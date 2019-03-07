Nissan увеличила запас хода электрокаров LEAF Tekna и N-Connecta

Nissan увеличила запас хода электрокаров LEAF Tekna и N-Connecta

Компания Nissan представила на европейском рынке новые версии популярного электрического автомобиля LEAF, мировые продажи которого с 2010 года превысили 400 тыс. штук.

Анонсирована новая версия LEAF начального уровня, которая сделает владение электромобилем более доступным. Поставки этой машины в Европе будут организованы в начале лета.

Модель LEAF в базовой комплектации оснащается бортовым зарядным устройством мощностью 3,6 кВт, совместимым с системами как быстрой, так и обычной зарядки.

Модификации Nissan LEAF Tekna и N-Connecta теперь доступны с увеличенным запасом хода. Эти версии получили блок аккумуляторных батарей ёмкостью 62 кВт·ч. Заявленный запас хода на одной подзарядке достигает 385 км, что приблизительно на 40 % больше по сравнению с другими модификациями, несущими на борту батарейный блок ёмкостью 40 кВт·ч. Вкупе с мотором мощностью 217 лошадиных сил новый аккумуляторный модуль позволяет разогнаться с 0 до 100 км/ч за 7,1 секунды.

Nissan увеличила запас хода электрокаров LEAF Tekna и N-Connecta

Электрокар LEAF также получил новые технологии, повышающие комфорт и расширяющие возможности этих автомобилей. К примеру, оптимизацию трафика и маршрута в навигационной системе теперь обеспечивает премиальный сервис TomTom LIVE, осуществляющий всестороннюю помощь в навигации, в том числе в прокладывании дороги «от двери до двери».

Приложение для смартфонов Nissan Connect, в свою очередь, позволит дистанционно управлять процессом зарядки и следить за состоянием аккумуляторного блока.

Приём заказов на новые модификации LEAF на европейском рынке уже начался.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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