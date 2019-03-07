Автосалон в Женеве 2019: Peugeot 208.

Двухсотая серия Peugeot прошла индексы от 201 до 208 и на последнем остановилась. На смену 208-му образца 2012 года пришел не 209-й, а снова 208-й. Но абсолютно новый. Его показали публике на Женевском моторшоу.

Автосалон в Женеве 2019: Peugeot 208.

Автомобиль предсказуемо оформили в новом стиле марки, который первым примерил Peugeot 508 – лифтбек и универсал. На компактном хэтчбеке он смотрится по-другому и, пожалуй, даже более выразительно. Автомобиль с полным правом может требовать себе титул главного красавца класса.

Автосалон в Женеве 2019: Peugeot 208.

Кузов скрывает модульную платформу CMP, которая отличается сниженной на 30 килограммов массой (по сравнению со старой «тележкой» PF1) и – адаптацией под чисто электрические силовые установки. Плюс больше комфорта и опций, меньше вредных выбросов и шумов. Иными словами, хэтчбек вышел на новый уровень во всем. Трехдверки, кстати, больше не будет: как и все, PSA делает выводы из падения спроса.

Автосалон в Женеве 2019: Peugeot 208.

Откладывать выпуск электромобиля французы не стали и рассекретили экологически чистый 208-й одновременно с обычными. Внешне его отличает псевдорешетка радиатора в цвет кузова и меняющая оттенок передняя эмблема. Peugeot e-208 умеет рекуперировать энергию на двух уровнях – умеренном и усиленном. Во втором случае интенсивное замедление начинается сразу после отпускания педали акселератора.

Автосалон в Женеве 2019: Peugeot 208.

Электродвигатель развивает ровно 100 кВт, что эквивалентно 136 л.с. Тяга – 260 Нм. Аккмуляторный блок емкостью 50 кВтч размещен под полом. В новом ездовом цикле WLTP запаса энергии в нем хватит на 340 километров. От бытовой сети зарядка займет 16 часов. Если захочется «притопить», e-208 разгонится до сотни за 8,1 секунды.

Автосалон в Женеве 2019: Peugeot 208.

Трехцилиндовый двигатель PureTech 1.2 предложат европейским покупателям в трех вариантах мощности: 75, 100 или 130 л.с. Первый идет только с «ручкой», последний – строго с 8-ступенчатым автоматом, средний допускает выбор между ними. Дизель один: агрегат 1.5 HDi выдает 100 сил и сочетается только с механической коробкой.

Автосалон в Женеве 2019: Peugeot 208.

В списке опций – полностью светодиодная оптика, активный круиз-контроль с функциями автоторможения и распознавания пешеходов и велосипедистов, активная система удержания в полосе, сканер дорожных знаков, автопарковщик, управляющий рулем, газом, тормозом и режимами АКП, колеса диаметром до 17 дюймов и восьмицветная фоновая подсветка салона. Комбинация приборов – цифровая, с трехмерным эффектом.

Автосалон в Женеве 2019: Peugeot 208.

Европейские продажи Peugeot 208 начнутся осенью. 

Автосалон в Женеве 2019: Peugeot 208

Хэтчбек нарисовали в стилистике нового Peugeot 508.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании Peugeot.


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