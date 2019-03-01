Ferrari заменила модель 488 GTB на F8 Tributo.
Автосалон в Женеве – излюбленное место для мировых премьер у производителей суперкаров. Вот и Ferrari традиционно выкатывает на публику свои новинки именно здесь. В этом году толпы вокруг себя будет собирать модель F8 Tributo.
Машина стала преемницей Ferrari 488 GTB. Она показывает, в каком направлении станет развиваться дизайн марки из Маранелло. На кузове можно заметить отсылки к легендарным Ferrari прошлого. Так, прозрачная крышка над двигателем напоминает о F40, задний спойлер – о 308 GTB 1975 года.
Двигатель 3.9 V8 с двумя турбинами развивает 720 л.с. и 770 Н*м момента. На Ferrari 488 GTB он на полсотни сил слабее. F8 Tributo разгоняется до 100 км/ч за 2,9 секунды, до двухсот – за 7,8. Максимальная скорость составляет 340 км/ч.
Ferrari хвастается, что аэродинамические элементы дорожного F8 произошли от обвесов гоночных машин и значительно улучшают прижимную силу по сравнению с предыдущей моделью. На Ferrari F8 Tributo ставится модернизированная система Side Slip Angle Control для контроля автомобиля в заносе.
Оригинальная деталь интерьера – семидюймовый сенсорный дисплей перед пассажирским местом. Архитектура приборной панели Ferrari 488 GTB осталась прежней, однако каждая деталь спроектирована заново.
Как гласит пресс-релиз, суперкар получил «самый мощный V8 в истории Ferrari».
Кирилл Малышев. Фото компании Ferrari.
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01.03.2019 15:01