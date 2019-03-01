Ferrari заменила модель 488 GTB на F8 Tributo.

Автосалон в Женеве – излюбленное место для мировых премьер у производителей суперкаров. Вот и Ferrari традиционно выкатывает на публику свои новинки именно здесь. В этом году толпы вокруг себя будет собирать модель F8 Tributo.

Ferrari заменила модель 488 GTB на F8 Tributo.

Машина стала преемницей Ferrari 488 GTB. Она показывает, в каком направлении станет развиваться дизайн марки из Маранелло. На кузове можно заметить отсылки к легендарным Ferrari прошлого. Так, прозрачная крышка над двигателем напоминает о F40, задний спойлер – о 308 GTB 1975 года.

Ferrari заменила модель 488 GTB на F8 Tributo.

Двигатель 3.9 V8 с двумя турбинами развивает 720 л.с. и 770 Н*м момента. На Ferrari 488 GTB он на полсотни сил слабее. F8 Tributo разгоняется до 100 км/ч за 2,9 секунды, до двухсот – за 7,8. Максимальная скорость составляет 340 км/ч.

Ferrari заменила модель 488 GTB на F8 Tributo.

Ferrari хвастается, что аэродинамические элементы дорожного F8 произошли от обвесов гоночных машин и значительно улучшают прижимную силу по сравнению с предыдущей моделью. На Ferrari F8 Tributo ставится модернизированная система Side Slip Angle Control для контроля автомобиля в заносе.

Ferrari заменила модель 488 GTB на F8 Tributo.

Оригинальная деталь интерьера – семидюймовый сенсорный дисплей перед пассажирским местом. Архитектура приборной панели Ferrari 488 GTB осталась прежней, однако каждая деталь спроектирована заново.

Ferrari заменила модель 488 GTB на F8 Tributo.
Ferrari заменила модель 488 GTB на F8 Tributo

Как гласит пресс-релиз, суперкар получил «самый мощный V8 в истории Ferrari».


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании Ferrari.


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