Аэропорт "Киев" эвакуировали из-за сообщения о минировании

В международном аэропорту " Киев " 27 февраля эвакуировали пассажиров из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта на своей странице в Фейсбуке.

Фото: Аеропорт Київ - Kyiv Sikorsky Airport

Сообщается, что около 14:55 на электронную почту аэропорта поступила информация о минировании.

Фото: Аеропорт Київ - Kyiv Sikorsky Airport

Была организована эвакуация пассажиров из терминалов. "На место выехали взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа, которые обследуют здание аэропорта и прилегающую территорию", - сказано в сообщении.