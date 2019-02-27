Аэропорт "Киев" эвакуировали из-за сообщения о минировании
Информация поступила в 14:55.
В международном аэропорту "Киев" 27 февраля эвакуировали пассажиров из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта на своей странице в Фейсбуке.
Сообщается, что около 14:55 на электронную почту аэропорта поступила информация о минировании.
Была организована эвакуация пассажиров из терминалов. "На место выехали взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа, которые обследуют здание аэропорта и прилегающую территорию", - сказано в сообщении.
Напомним, на прошлой неделе в Киеве последовательно проверяли шесть центральных станций метро, информация о взрывчатке не подтвердилась.
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27.02.2019 06:38