Peugeot покажет автомобиль с тремя моторами

508 Peugeot Sport Engineered представляет собой эдакий спортивный гибрид с более агрессивной, чем у обычного лифтбека 508, внешностью. У концепта большие воздухозаборники в переднем бампере с дополнительными аэродинамическими элементами, диффузор в заднем бампере и замысловатая решётка радиатора, напечатанная на 3D-принтере. Цвет кузова Selenium Grey меняет оттенки в зависимости от освещения, а корпуса зеркал сделаны из углепластика.

Силовая установка Hybrid4 состоит из трёх моторов: бензиновой 1,6-литровой турбочетвёрки мощностью 200 лошадиных сил, 110-сильного электродвигателя и 200-сильного электромотора на задней оси. Французы уверяют, что по производительности установка эквивалентна обычному бензиновому мотору мощностью 400 «лошадей». Разгон до 100 км/ч занимает всего 4,3 секунды, а 400 метров гибрид проносится за 12,5 секунд.

Литий-ионная батарея ёмкостью 11,8 кВт?ч позволяет проехать на электротяге 50 километров. Интерьер i-Cockpit отличается от стандартной модели лишь материалами отделки: алькантарой и карбоном. Заодно в Peugeot доработали подвеску: передняя колея стала шире на 24 миллиметра, задняя — на 12, вдобавок усилены тормоза. По словам французов, это самая спортивная модель марки, которая намекает на целую линейку будущих электромобилей.



