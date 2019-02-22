Peugeot покажет автомобиль с тремя моторами

Peugeot покажет автомобиль с тремя моторами

508 Peugeot Sport Engineered представляет собой эдакий спортивный гибрид с более агрессивной, чем у обычного лифтбека 508, внешностью. У концепта большие воздухозаборники в переднем бампере с дополнительными аэродинамическими элементами, диффузор в заднем бампере и замысловатая решётка радиатора, напечатанная на 3D-принтере. Цвет кузова Selenium Grey меняет оттенки в зависимости от освещения, а корпуса зеркал сделаны из углепластика.

Peugeot покажет автомобиль с тремя моторами

Силовая установка Hybrid4 состоит из трёх моторов: бензиновой 1,6-литровой турбочетвёрки мощностью 200 лошадиных сил, 110-сильного электродвигателя и 200-сильного электромотора на задней оси. Французы уверяют, что по производительности установка эквивалентна обычному бензиновому мотору мощностью 400 «лошадей». Разгон до 100 км/ч занимает всего 4,3 секунды, а 400 метров гибрид проносится за 12,5 секунд.

Peugeot покажет автомобиль с тремя моторами

Литий-ионная батарея ёмкостью 11,8 кВт?ч позволяет проехать на электротяге 50 километров. Интерьер i-Cockpit отличается от стандартной модели лишь материалами отделки: алькантарой и карбоном. Заодно в Peugeot доработали подвеску: передняя колея стала шире на 24 миллиметра, задняя — на 12, вдобавок усилены тормоза. По словам французов, это самая спортивная модель марки, которая намекает на целую линейку будущих электромобилей.

Peugeot покажет автомобиль с тремя моторами


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
СЕТАМ продало арестованный Boeing роSSийской "Трансаэро"СЕТАМ продало арестованный Boeing роSSийской "Трансаэро"
Девушки февральского автошоу Osaka Auto Messe 2019Девушки февральского автошоу Osaka Auto Messe 2019
Passat врезался в недействующий пограничный пост около польской границы, двое погибшихPassat врезался в недействующий пограничный пост около польской границы, двое погибших
Citroen показал электромобиль без ключейCitroen показал электромобиль без ключей
Юноша без прав разбился насмерть за рулем автомобиля на трассе во Львовской областиЮноша без прав разбился насмерть за рулем автомобиля на трассе во Львовской области
Блок рекламы


Похожие новости
На трассе под Мариуполем автомобиль сбил насмерть коняНа трассе под Мариуполем автомобиль сбил насмерть коня
Subaru покажет «адреналиновый» кроссоверSubaru покажет «адреналиновый» кроссовер
Audi покажет в Женеве еще один e-tron.Audi покажет в Женеве еще один e-tron.
Volkswagen покажет в Женеве багги.Volkswagen покажет в Женеве багги.
Автосалон в Детройте 2019: выбран американский «Автомобиль года».Автосалон в Детройте 2019: выбран американский «Автомобиль года».
Автомобиль Tesla на автопилоте сбил роSSийского робота на выставке в Лас-ВегасеАвтомобиль Tesla на автопилоте сбил роSSийского робота на выставке в Лас-Вегасе
На Куреневке фонарный столб упал на автомобиль и оборвал линию движения троллейбусовНа Куреневке фонарный столб упал на автомобиль и оборвал линию движения троллейбусов
Автомобиль въехал в толпу в Германии: один погибший, 8 раненыхАвтомобиль въехал в толпу в Германии: один погибший, 8 раненых
Infiniti покажет свой первый электрический кроссовер в январеInfiniti покажет свой первый электрический кроссовер в январе
Tesla покажет прототип электрического пикапа в 2019 годуTesla покажет прототип электрического пикапа в 2019 году
Последние новости
Подгружаем последние новости