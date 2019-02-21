Skoda Vision iV показала салон.

К Женевскому моторшоу, которое откроет свои двери для прессы 5 марта, у «Шкоды» уже есть две серийные премьеры. Хэтчбек Scala рассекретили в декабре, но широкой публике на выставках еще не показывали, а кроссовер Kamiq чехи приоткрывают по частям, тизерами. Но этим бренд не ограничится!

Skoda Vision iV показала салон.

Еще одним женевским дебютантом станет концепт-кар Vision iV. Его скетчами Skoda поделилась ранее, а теперь показала набросок интерьера. Приборная панель обрела ярко выраженную «двухэтажность». Отдельно стоящий дисплей уже представлен на серийной Skoda Scala и все чаще появляется на концептах. Можно с уверенностью утверждать, что его получат и другие «Шкоды» ближайшего будущего. Присмотритесь: по центру руля красуется не эмблема, а буквенное название марки.

Skoda Vision iV показала салон.

Skoda Vision iV – это купе-кроссовер с электрической силовой установкой, построенный на будущей «всефольксвагеновской» платформе MEB для электромобилей. Подробности о технике машины не приводятся. Вероятно, Skoda Vision iV служит развитием идей, презентованных в 2017 году на примере прототипа Vision Е. Ту машину показали на выставке в Шанхае и не скрывали, что она адресована рынку Поднебесной. В Женеве представят ее европейский вариант.

Дизайнер Оливер Стефани обращает внимание на новые стилистические элементы, которые в будущем обретут серийные электрические «Шкоды». Это, в частности, сплошная светящаяся полоса на передней части кузова, соединяющая фары.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Skoda анонсировала новый концепт-кар.Skoda анонсировала новый концепт-кар.
В Тернопольской области обвалился мост через СеретВ Тернопольской области обвалился мост через Серет
В ДТП возле Рогани перевернулись четыре автомобиля, погибла женщина-пешеходВ ДТП возле Рогани перевернулись четыре автомобиля, погибла женщина-пешеход
СЕТАМ продало арестованный Boeing роSSийской "Трансаэро"СЕТАМ продало арестованный Boeing роSSийской "Трансаэро"
Девушки февральского автошоу Osaka Auto Messe 2019Девушки февральского автошоу Osaka Auto Messe 2019
Блок рекламы


Похожие новости
Skoda анонсировала новый концепт-кар.Skoda анонсировала новый концепт-кар.
Skoda продолжает по частям раскрывать кроссовер Kamiq.Skoda продолжает по частям раскрывать кроссовер Kamiq.
Harley-Davidson показала концепт электроскутераHarley-Davidson показала концепт электроскутера
BMW показала самую экономичную «семёрку»BMW показала самую экономичную «семёрку»
В Киеве на Кольцевой столкнулись грузовик и маршрутка: пассажиров из салона вырезали спасатели (обновлено)В Киеве на Кольцевой столкнулись грузовик и маршрутка: пассажиров из салона вырезали спасатели (обновлено)
Skoda выложила в сеть наброски кроссовера Kamiq.Skoda выложила в сеть наброски кроссовера Kamiq.
Skoda Superb лишилась камуфляжа.Skoda Superb лишилась камуфляжа.
Автосалон в Детройте 2019: Ford Explorer ST.Автосалон в Детройте 2019: Ford Explorer ST.
Автосалон в Детройте 2019: Infiniti QX Inspiration.Автосалон в Детройте 2019: Infiniti QX Inspiration.
Автосалон в Детройте 2019: Volkswagen Passat.Автосалон в Детройте 2019: Volkswagen Passat.
Последние новости
Подгружаем последние новости