Skoda Vision iV показала салон.

К Женевскому моторшоу, которое откроет свои двери для прессы 5 марта, у «Шкоды» уже есть две серийные премьеры. Хэтчбек Scala рассекретили в декабре, но широкой публике на выставках еще не показывали, а кроссовер Kamiq чехи приоткрывают по частям, тизерами. Но этим бренд не ограничится!

Еще одним женевским дебютантом станет концепт-кар Vision iV. Его скетчами Skoda поделилась ранее, а теперь показала набросок интерьера. Приборная панель обрела ярко выраженную «двухэтажность». Отдельно стоящий дисплей уже представлен на серийной Skoda Scala и все чаще появляется на концептах. Можно с уверенностью утверждать, что его получат и другие «Шкоды» ближайшего будущего. Присмотритесь: по центру руля красуется не эмблема, а буквенное название марки.

Skoda Vision iV – это купе-кроссовер с электрической силовой установкой, построенный на будущей «всефольксвагеновской» платформе MEB для электромобилей. Подробности о технике машины не приводятся. Вероятно, Skoda Vision iV служит развитием идей, презентованных в 2017 году на примере прототипа Vision Е. Ту машину показали на выставке в Шанхае и не скрывали, что она адресована рынку Поднебесной. В Женеве представят ее европейский вариант.

Дизайнер Оливер Стефани обращает внимание на новые стилистические элементы, которые в будущем обретут серийные электрические «Шкоды». Это, в частности, сплошная светящаяся полоса на передней части кузова, соединяющая фары.