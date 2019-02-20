Дронов вины не признал, но извинился перед пострадавшими

Ранее Зайцева признала свою вину и заявила о раскаянии.

Дронов вины не признал, но извинился перед пострадавшими
Геннадий Дронов и Елена Зайцева
Фото: hromadske.kharkiv.ua

Второй обвиняемый в смертельном ДТП в центре Харькова Геннадий Дронов 19 февраля выступил в суде с последним словом.

Своей вины в смертельном ДТП в центре Харькова он не признал, но попросил прощения у пострадавших.

"Да, я не признал вины в том, что произошло, своей вины наступления этого ужаса. Но я осознаю свое участие в этом и раскаиваюсь. Я не единожды просил прощения и в суде, и в камере перед богом. Я каждый день прошу прощения бесчисленное количество раз. Я прошу его и сейчас – простите меня за то, что я оказался на том перекрестке. За то, что начал это движение вместе с другими автомобилями. За то, что за секунды не осознал, что происходит. Простите. Искрение прошу простить меня и понять меня. Понять, ведь у меня не было ни малейшего умысла на нарушение правил дорожного движения", - цитирует Дронова издание Объектив.

Дронов добавил, что не имел возможности помочь пострадавшим материально "не потому, что у него не было желания". По его словам, у него не было возможности продать свой автомобиль. Он добавил, что поддерживает своего адвоката и надеется на справедливое решение суда.

Судебный приговор должны озвучить на следующем заседании. Предварительная дата назначена на 26 февраля.

Ранее Зайцева воспользовалась своим правом выступления в судебных прениях. Обвиняемая заявила, "чувствует свою вину" и готова нести наказание, которое ей назначит суд. Кроме того, по ее словам, она никогда не сядет за руль.

Судебные прения начались 6 февраля. В тот день в суде выступали представители прокуратуры, которые попросили суд о 10 годах заключения для обвиняемых.

Напомним, резонансное ДТП произошло 18 октября 2017 в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.


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