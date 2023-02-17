Сейм постановив передавати конфісковані внаслідок пиятики авто Україні

Рішення прийматиме уряд.

Сейм постановив передавати конфісковані внаслідок пиятики авто Україні
© freepik.com

У четвер, 16 лютого, Сейм ухвалив визнані невідкладними зміни до Закону про підтримку цивільного населення України. Вони передбачають можливість безоплатної передачі транспортних засобів у власність уряду України – для підтримки українського суспільства, інформує ZN.ua.

«Наразі ми можемо реалізувати конфісковані у нетверезих водіїв транспортні засоби, продавши їх, передавши на переробку чи розібравши на запчастини, однак ми бачимо, що в нинішніх умовах вони були б корисною підтримкою для народу України», — пояснив відповідальний за проходження законопроекту в Сеймі Раймондс Бергманіс, голова комісії з питань оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
П'ять найбільш незвичайних автомобілів 2023 року (фото)П'ять найбільш незвичайних автомобілів 2023 року (фото)
У США дебютував новий Subaru Crosstrek: що про нього відомоУ США дебютував новий Subaru Crosstrek: що про нього відомо
В Україні запустили перші автошколи для людей з інвалідністюВ Україні запустили перші автошколи для людей з інвалідністю
Експерти визначили найбільш надійні та ненадійні автомобілі сучасностіЕксперти визначили найбільш надійні та ненадійні автомобілі сучасності
Volkswagen представив новий великий кросоверVolkswagen представив новий великий кросовер
Блок рекламы


Похожие новости
В Україні можуть ввести нові правила перевезення тварин в автоВ Україні можуть ввести нові правила перевезення тварин в авто
ТОП-10 найкращих автомобілів 2023 рокуТОП-10 найкращих автомобілів 2023 року
У США назвали найкращі автомобільні бренди 2023 рокуУ США назвали найкращі автомобільні бренди 2023 року
Штраф від 3400 до 40800: за "хитрість" в Україні почали серйозно карати, що потрібно знати водіямШтраф від 3400 до 40800: за "хитрість" в Україні почали серйозно карати, що потрібно знати водіям
В Україні запустили перші автошколи для людей з інвалідністюВ Україні запустили перші автошколи для людей з інвалідністю
В Україні з'явився економічний Nissan QashqaiВ Україні з'явився економічний Nissan Qashqai
Б/в автомобілі в Україні подешевшали: скільки коштують популярні моделіБ/в автомобілі в Україні подешевшали: скільки коштують популярні моделі
П'ять найбільш незвичайних автомобілів 2023 року (фото)П'ять найбільш незвичайних автомобілів 2023 року (фото)
В Україні по-новому перевірятимуть водіїв на алкогольне сп'янінняВ Україні по-новому перевірятимуть водіїв на алкогольне сп'яніння
Експерти визначили найбільш надійні та ненадійні автомобілі сучасностіЕксперти визначили найбільш надійні та ненадійні автомобілі сучасності
Последние новости
Подгружаем последние новости