Сейм постановив передавати конфісковані внаслідок пиятики авто Україні

У четвер, 16 лютого, Сейм ухвалив визнані невідкладними зміни до Закону про підтримку цивільного населення України. Вони передбачають можливість безоплатної передачі транспортних засобів у власність уряду України – для підтримки українського суспільства, інформує ZN.ua .

«Наразі ми можемо реалізувати конфісковані у нетверезих водіїв транспортні засоби, продавши їх, передавши на переробку чи розібравши на запчастини, однак ми бачимо, що в нинішніх умовах вони були б корисною підтримкою для народу України», — пояснив відповідальний за проходження законопроекту в Сеймі Раймондс Бергманіс, голова комісії з питань оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції.