В ОАЭ показали БТР Al-Wahash с украинским боевым модулем

"Укроборонпром" нацелился на арабский рынок вооружений.

Фото: ukroboronprom.com.ua Бронетранспортер Al-Wahash

На выставке IDEX-2019 в Абу-Даби впервые показали бронетранспортер Al-Wahash с украинским боевым модулем БМ-3М "Штурм".

Об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпром".

Al-Wahash - разработка компании Calidus LLC из ОАЭ .

Украинский боевой модуль "Штурм" серийно производится на Киевском бронетанковом заводе и прошел боевые испытания на востоке Украины. Он состоит из 30-мм пушки, пулемета, автоматического гранатомета и комплекса управляемого вооружения "Барьер". Дальность поражения - до 5 км.

Фото: ukroboronprom.com.ua Боевой модуль БМ-3М "Штурм"