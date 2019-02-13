Во Львове патрульный задержан при получении $1200 взятки за возврат водительских прав

Полицейский задержан, ему готовят сообщение о подозрении.

Во Львове патрульный задержан при получении $1200 взятки

Во Львове инспектор патрульной полиции задержан по подозрению в получении взятки.

Об этом сообщила пресс-служба Военной прокуратуры западного региоона в Фейсбуке.

"12 февраля 2019... задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды инспектором отдела административной практики управления патрульной полиции в г. Львове Департамента патрульной полиции. Установлено, что взятка в размере 1200 долларов США предназначалась за возврат гражданину водительского удостоверения, изъятого в рамках административного производства по ч. 1 ст. 130 КУоАП", - говорится в сообщении.

Вся сумма была обнаружена и изъята при обыске. Подозреваемый задержан.

Сейчас решается вопрос о сообщении нарушителю о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, в Кременчуге четверо пьяных патрульных ограбили и избили прохожего.