Во Львове патрульный задержан при получении $1200 взятки за возврат водительских прав
Полицейский задержан, ему готовят сообщение о подозрении.
Во Львове инспектор патрульной полиции задержан по подозрению в получении взятки.
Об этом сообщила пресс-служба Военной прокуратуры западного региоона в Фейсбуке.
"12 февраля 2019... задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды инспектором отдела административной практики управления патрульной полиции в г. Львове Департамента патрульной полиции. Установлено, что взятка в размере 1200 долларов США предназначалась за возврат гражданину водительского удостоверения, изъятого в рамках административного производства по ч. 1 ст. 130 КУоАП", - говорится в сообщении.
Вся сумма была обнаружена и изъята при обыске. Подозреваемый задержан.
Сейчас решается вопрос о сообщении нарушителю о подозрении и избрании меры пресечения.
Напомним, в Кременчуге четверо пьяных патрульных ограбили и избили прохожего.
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