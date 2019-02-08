Volkswagen обновил все семейство Passat.

На специальном мероприятии в Гамбурге состоялась премьера рестайлингового «Пассата». Volkswagen обновил все семейство разом, но живьем показал только универсалы. В среднем по Европе на них приходится около двух третей продаж, а в Германии – все 90%. А еще Passat является лидером своего класса в Старом Свете.

Volkswagen обновил все семейство Passat.

Понятно, что при таких вводных серьезно менять машину и рисковать спросом никто бы не стал. Этого и не произошло: доработок у модели много, но все они стали лишь штрихами к оставшемуся неизменным портрету. Так, на кузове изменилась лишь навеска – бамперы, решетка радиатора и оптика. Фары теперь светодиодные на всех комплектациях, а дорогим версиям положен матричный свет.

Volkswagen обновил все семейство Passat.

В салоне основное внимание привлекают два ЖК-дисплея. Тот, что вместо комбинации приборов, стал меньше в размерах: 11,7 дюйма против 12,3 ранее. Зато его сделали контрастнее, ярче и увеличили быстродействие. Заодно пересмотрели варианты подачи информации водителю. Их по-прежнему несколько.

Volkswagen обновил все семейство Passat.

Центральный мультимедийный экран в зависимости от комплектации может иметь диагональ 6,5, 8 или 9,2 дюйма. Топовый вариант, конечно, визуально не идет ни в какое сравнение с «телевизором» на 15 дюймов в «Туареге», однако по наполнению внедорожнику не уступает. Passat поддерживает массу онлайн сервисов, облегчая жизнь водителю. В перспективе вместо ключа можно будет использовать смартфон. А еще в салоне появилась фоновая подсветка с 32 цветами.

Volkswagen обновил все семейство Passat.

Все моторы модели соответствуют самым строгим на сегодняшний день экологическим нормам Евро-6d-Temp. Это бензиновые агрегаты 1.5 TSI (150 л.с.) и 2.0 TSI (220 и 272 л.с.), а также дизели 1.6 и 2.0, покрывающие четырьмя версиями диапазон от 120 до 240 л.с. Есть еще гибрид на базе мотора 1.4 TSI суммарной отдачей 218 л.с. и запасом хода на электричестве до 55 километров.

Volkswagen обновил все семейство Passat.

Еще из новшеств у «Пассата» примечательны новый емкостный датчик контроля наличия рук водителя на руле (нужен при работе адаптивного круиз-контроля), система удержания в полосе, ведущая машину точно по центру, и адаптивные амортизаторы с возможностью плавной, а не ступенчатой регулировки жесткости.

Volkswagen обновил все семейство Passat.

В Европе заказы на обновленный Volkswagen Passat начнут принимать весной. 

Volkswagen обновил все семейство Passat

CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании Volkswagen.


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