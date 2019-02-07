Skoda продолжает по частям раскрывать кроссовер Kamiq.

После тизера и дизайнерских набросков экстерьера Skoda выложила в интернет фото приборной панели своей женевской премьеры. Как оказалось, по стилистике внутреннего убранства субкомпактный кроссовер будет мало отличаться от представленного в декабре хэтчбека Scala.

Сообщается, что кроссовер первым из «Шкод» обзаведется динамическими указателями поворота спереди и сзади. Это означает, что светодиоды создают эффект «бегущей строки». Считается, что так больше привлекается внимание водителей. Согласно новой концепции, фирменную эмблему на пятой двери заменили на крупную надпись «SKODA». А еще машину обещают сделать самой просторной в классе. В списке опций значатся фоновая подсветка салона с возможностью смены цвета, обогревы всех сидений, руля и ветрового стекла, цифровая комбинация приборов.

Ранее стало известно, что автомобиль окрестили Kamiq. Новость неожиданная. Дело в том, что «Камиком» уже называется модель для Китая, рассекреченная в апреле 2018 года. Дизайн у нее незатейливый, тогда как европейский вариант выглядит намного интереснее. Во многом – из-за двухсоставных фар. Сложно сказать, что заставило чехов выбрать одинаковый шильдик для таких разных машин. До сего момента предполагалось, что грядущую новинку назовут Kosmiq.

Новинка станет третьим и самым маленьким вседорожником марки, расположившись в иерархии ниже модели Karoq. У нее уже есть клоны – Seat Arona и Volkswagen T-Cross. Все они базируются на платформе MQB-A0, которая не предполагает наличия полного привода. Полагаем, что в моторную гамму войдут двигатели мощностью от 95 до 150 л.с.

Skoda продолжает по частям раскрывать кроссовер Kamiq

Объектом очередного тизера стала приборная панель.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании Skoda.


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