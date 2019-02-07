Range Rover Velar стал мощнее.

Range Rover Velar появился в линейке марки весной 2017 года. Он хотя и выглядит самым спортивным из всех представителей бренда, все это время довольствовался максимум 380-сильным двигателем. Теперь эта нестыковка исправлена.

Land Rover представил Velar в ограниченной комплектации SVAutobiography Dynamic Edition. Машина доработана придворным тюнинговым ателье SVO. На ее создание и доводку потрачено 63 900 часов. Узнать автомобиль можно по радикально измененным бамперам и четырем патрубкам выхлопа на корме.

Под капотом разместился пятилитровый компрессорный V8 отдачей 550 л.с., сопряженный с 8-ступенчатым автоматом. Разгон до сотни у Velar SVAutobiography занимает 4,5 секунды. За столько же выполняет это упражнение и Range Rover Sport SVR. Максимальная скорость достигает 274 км/ч. Вдвоем с «Веларом» они являются самыми быстрыми представителями марки.

Объем работ для превращения обычного «Велара» в заряженный был проведен колоссальный. В ателье SVO перенастроили работу управляющей электроники, заменили стабилизаторы поперечной устойчивости и электронноуправляемые амортизаторы, установили более жесткие пружины. В системе полного привода появилась усиленная раздаточная коробка. Изменились усилитель руля и, разумеется, тормоза. На этом фоне уже кажется мелочью оригинальная выхлопная система, которая на 7,1 килограмма легче стандартной.

По умолчанию спортивному внедорожнику положены 21-дюймовые колеса, а за доплату диаметр станет на дюйм больше (оба типа дисков облегченные). В комплектацию входят передние сиденья с регулировками по 20 направлениям, обогревом, вентиляцией и массажем, а также отделка салона карбоном. В Великобритании Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic Edition стоит от 86 тысяч фунтов стерлингов.

Почти два года с момента дебюта модели британцы делали для нее заряженную версию.