Новый кроссовер Mazda: изображение

Компания Mazda опубликовала тизерное изображение новой модели, которую представит на Женевском автосалоне. На данный момент название машины не раскрывается. При этом говорится, что модель будет компактным кроссовером, а гамма моторов будет включать двигатели Skyactiv, в том числе новейший Skyactiv-X с технологией технологией SPCCI (Spark Plug Controlled Compression Ignition).

Новый кроссовер Mazda: изображение

Mazda

Можно предположить, что модель, демонстрируемая на тизере, — Mazda CX-3 нового поколения. С другой стороны, первое поколение субкомпактного кроссовера еще достаточно молодое, а в прошлом году получило модернизированную версию, так что может быть, речь идет о какой-то другой модели.

Впрочем, о каком кроссовере идет речь, станет известно уже скоро. Женевский автосалон открывает двери уже через месяц.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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