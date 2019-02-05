Новый кроссовер Mazda: изображение
Компания Mazda опубликовала тизерное изображение новой модели, которую представит на Женевском автосалоне. На данный момент название машины не раскрывается. При этом говорится, что модель будет компактным кроссовером, а гамма моторов будет включать двигатели Skyactiv, в том числе новейший Skyactiv-X с технологией технологией SPCCI (Spark Plug Controlled Compression Ignition).
Mazda
Можно предположить, что модель, демонстрируемая на тизере, — Mazda CX-3 нового поколения. С другой стороны, первое поколение субкомпактного кроссовера еще достаточно молодое, а в прошлом году получило модернизированную версию, так что может быть, речь идет о какой-то другой модели.
Впрочем, о каком кроссовере идет речь, станет известно уже скоро. Женевский автосалон открывает двери уже через месяц.
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Транспорт
05.02.2019 18:33