Новый кроссовер Mazda: изображение

Компания Mazda опубликовала тизерное изображение новой модели, которую представит на Женевском автосалоне. На данный момент название машины не раскрывается. При этом говорится, что модель будет компактным кроссовером, а гамма моторов будет включать двигатели Skyactiv, в том числе новейший Skyactiv-X с технологией технологией SPCCI (Spark Plug Controlled Compression Ignition).

Mazda

Можно предположить, что модель, демонстрируемая на тизере, — Mazda CX-3 нового поколения. С другой стороны, первое поколение субкомпактного кроссовера еще достаточно молодое, а в прошлом году получило модернизированную версию, так что может быть, речь идет о какой-то другой модели.

Впрочем, о каком кроссовере идет речь, станет известно уже скоро. Женевский автосалон открывает двери уже через месяц.



