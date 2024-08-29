Нардеп від «Слуги народу» Копитін потрапив у ДТП та тяжко травмувався

Увечері 28 серпня автомобіль, в якому перебував народний депутат від "Слуги народу" Ігор Копитін, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду на трасі Київ-Одеса.

Про це повідомило видання "УП" з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах, інформує Апостроф .

Інцидент стався близько 23:31 на 78 км автодороги М-05 у районі міста Біла Церква, на напрямку до Києва.

Автомобіль Toyota Land Cruiser Prado з номером КА3573МС врізався в бетонну перешкоду. Внаслідок ДТП Копитін, який сидів на пасажирському сидінні, отримав численні травми, включаючи переломи кісток, закриту черепно-мозкову травму та інші ушкодження. Нардеп був доставлений до Білоцерківської міської лікарні №2.

Водій автомобіля також отримав серйозні травми, серед яких закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та перелом поперекового відділу хребта. Він також був шпиталізований до тієї ж лікарні.