Верховний суд пояснив, хто відшкодовує збитки пасажиру, який потрапив у ДТП

Відшкодовувати збитки пасажиру, який потрапив у ДТП, повинні всі водії, які брали участь в аварії, а не тільки її винуватець, але якщо їхня поведінка була неправомірною. Такого рішення у справі №477/874/19 дійшов Верховний суд України.

Верховний суд пояснив, хто відшкодовує збитки пасажиру, який потрапив у ДТП

Внаслідок ДТП за участю двох автомобілів постраждала одна з пасажирок. Страхова компанія частково відшкодувала їй витрати на лікування та моральну шкоду. Жінка отримала 217 374 грн компенсації за витрати на лікування та 200 000 грн – за моральну шкоду.

Постраждала вважала, що отриманого відшкодування мало, тому вона звернулася до суду з позовом щодо винуватця ДТП та його страхової компанії. Вона просила з винуватця ДТП стягнути відшкодування витрат на лікування та моральну шкоду. А зі страхової компанії – втрачений дохід підприємця та моральну шкоду з урахуванням отриманого страхового відшкодування.

Верховний суд пояснив, хто відшкодовує збитки пасажиру, який потрапив у ДТП

Суд першої інстанції та Миколаївський апеляційний суд вважали, що відповідальність за шкоду, завдану постраждалій, мають нести не разом власники автомобілів, а винуватець ДТП та його страхова компанія.

Справа зрештою потрапила до Верховного суду України. Велика палата ВС України дійшла висновку, що відшкодовувати збитки пасажиру, який потрапив у ДТП, повинні всі водії, які брали участь в аварії, а не тільки її винуватець, але тільки якщо їхня поведінка була неправомірною. Судді послалися на ст. 615, ст. 1188 Цивільного Кодексу, та п. 36.3 ст. 36 закону "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що поліцейські затримали банду псевдопродавців бензину.


Максимов Віталій, Тудей





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