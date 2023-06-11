У Києві блогер Сергій Данилець потрапив у ДТП

У Києві вночі сталася жахлива аварія на бульварі Лесі Українки. У ДТП потрапив відомий блогер та бодібілдер Сергій Данилець. Він був за кермом свого автомобіля BMW. Водій на великій швидкості не впорався з керуванням, що спричинило серйозні наслідки.

У місцевому Telegram-каналі з'явилися фото та відео з місця події. Як з'ясувалося, Данилець вилетів на швидкості за межі дороги та врізався у стовп. Внаслідок сильного зіткнення авто перетворилося в гармошку. Від машини майже нічого не залишилося. Блогер дивом залишився живим. Його у тяжкому стані забрали до лікарні.

Дружина блогера Анастасія Данилець підтвердила, що її чоловік потрапив у ДТП. З її слів, він вижив.

На місце події вночі одразу прибули лікарі, рятувальники та слідчо-оперативна група з розслідування ДТП поліції Києва. Обставини аварії з'ясовуються. У повідомленнях Telegram-каналів припускають, що водій заснув за кермом.

Сергій Данилець - успішний тренер і бодібілдер з Харкова, який виступає на численних змаганнях. У 25 років він уже став власником престижних спортивних нагород і навіть стояв на одній сцені з Арнольдом Шварценегером.

На фото нижче зображено автомобіль, за кермом якого блогер потрапив в аварію. Це BMW з "блатним" номером KX7707MM.

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