Автобус медичного батальйону "Госпітальєри" потрапив у ДТП: є жертви, фото

Екіпаж медичного батальйону “Госпітальєри” зіштовхнувся з військовим КрАЗом, в результаті чого одна медик загинула, є серйозно поранені.

Про це у вівторок, 28 червня, повідомила командир батальйону Яна Зінкевич, інформує Апостроф.

“Наше сонечко Австрійка після 30 хвилин боротьби за життя нажаль померла. Вона отримала ушкодження голови, несумісне з життям. Останні роки вона проживала та мала родину в Австрії, але за покликом серця повернулась в Україну, щоб рятувати поранених і за останні дні надала допомогу десяткам поранених”, – йдеться в публікації.

Зінкевич додала, що травматолог Корінф з Греції через аварію втратив кисть та більше не зможе оперувати, а анестезіолог Катя в перший день ротації отримала важкі ушкодження ніг. Ще три лікарі та водій мають ушкодження середнього ступеня.

Наразі весь екіпаж знаходиться в лікувальних закладах.


Маргарита Лепс, Апостроф





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