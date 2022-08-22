Житель Тернопільщини хотів купити іномарку, але потрапив на шахрая

На Тернопільщині мешканець Чортківського району хотів в Інтернеті купити автомобіль Volkswagen T5, але потрапив на шахрая та втратив 30 000 гривень. Про це повідомив Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

За даними досудового слідства, потерпілий знайшов в Інтернеті оголошення про продаж за привабливою ціною автомобіля Volkswagen T5. Він зв'язався з продавцем та обговорив умови купівлі. Продавець пообіцяв відправити автомобіль покупцеві одразу після того, як отримає завдаток на банківську картку. Після цього покупець мав заплатити решту грошей.

Покупець переказав на рахунок продавця 30 000 гривень та зателефонував йому. Але шахрай на зв'язок перестав виходити і не виконав взяте на себе зобов'язання.

Житель Тернопільщини хотів купити іномарку, але потрапив на шахрая

Слідчі поліції за цим фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство). Ведеться розшук зловмисника.

Поліцейські просять громадян здійснювати купівлю автомобілів у перевірених торгових представників. Адже при покупці автомобіля в Інтернеті легко потрапити на шахраїв.

Раніше стало відомо, що двоє мешканців Житомира продавали автомобілі, ввезені для Збройних сил України. Вони встигли продати понад 20 автомобілів на загальну суму 3 млн гривень.


Максимов Віталій, Тудей





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