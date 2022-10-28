Які авто в Україні можна купити за ціною до 1000 доларів

За бажанням, в Україні ще досі на вторинному ринку можна знайти автівки, вироблені за часів СРСР, які коштують не «як літак», а цілком притомну суму, до тисячі доларів.

Про це повідомляє «Апостроф» з посиланням на Інститут досліджень авторинку.

Найдоступнішим авто виявився ЗАЗ 968 за $332, який вийшов з заводу ще понад 35 років тому. З другого по четверте місце за «Москвичами»: 2140 (майже 39 років, $398), 412 (37,5 років, $400) та 2125 (майже 36 років, $453).

На п’ятому місці — ВАЗ 2101, т.зв. «копійка» (середній вік 42,3 року, $550). ВАЗ 2102, який посів шосте місце у рейтингу, вже $50 дорожчий, але й він «молодше» на рік свого попередника.

На сьомій позиції — вантажопасажирський ИЖ 2715 ($620, трохи більше 32 років). На восьмій сходинці — 43-річний ВАЗ 2103 за $650. «Москвич»-2141, який має 30,7 пробігу, зайняв дев’яте місце з середньою ціною у $636. На десятому розмістилася перша т.зв. «іномарка» — Renault 9, яка коштує лише $700. Утім, вік таких машин понад 32 роки.

На 11 місці опинився Fiat Uno за $712 та 33,5 року, а на 12-ому «класичний» ВАЗ-2105 за $734, якому виповнилося 33,4 року.

Наступними йдуть Fiat Regata ($750, 35 років), Volvo 340 ($750, 35,7 року) та Peugeot 309 ($782, 33,3 року), які зайняли з 13 по 15 місця.

З 16 по 18 місцях розташувалися ВАЗ 2106 ($800, 34,5 року), ГАЗ 24 Волга ($800, 38,7 року) та ЗАЗ Таврія ($800, 22,7 року).

Французький Renault 11 за $800 та середнім віком 32 роки зайняв 19 місце, найдорожчим з найдешевших авто виявився Opel Ascona за $850 та поважним віком у 35,5 років.





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